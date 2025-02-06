亞冬運周五揭幕港台電視32直播　金牌港將可獲馬會百萬獎勵

哈爾濱2025亞洲冬季運動會將於周五（2月7日）晚上正式開幕，港隊代表團今屆派出超過100名運動員出戰，人數是歷來之冠。香港體育學院及香港賽馬會繼續推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，亞冬運個人項目金牌獎金達100萬，激勵選手爭取佳績。（港台電視32周五晚上8時直播開幕禮）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」對亞冬運個人項目的金牌得主，設立100萬港元獎金獎勵，而銀牌及銅牌得主亦將有50萬及25萬元嘉許。同時，該計劃亦設有團體項目獎賞，團體金牌得主可獲200萬，至於銀牌及銅牌則分別獲100萬及50萬。

亞冬運於2月7至14日舉行，分為6個大項，包括滑冰、冰球、冰壺、滑雪、滑雪登山以及冬季兩項，共64個獎牌賽事。本屆亞冬運主題口號為：「冰雪同夢，亞洲同心（Dream of Winter, Love among Asia）」，而吉祥物為踏著溜冰鞋的「濱濱」和踏著滑板的「妮妮」。

周四已率先進行的冰壼賽事，港隊代表孔令瑜及甄浩天於混合雙打小組賽A組對泰國，結果以14比5勝出。

港台電視32直播亞冬運(2月7日)

1:00pm 冰壼混雙準決賽

3:30pm 短道速滑(錄播)

8:00pm 開幕禮