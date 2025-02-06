丹恩奴域：伊蒂哈德客勝可期

伊蒂哈德於沙職跟希拉爾並列榜首位置，將會一同爭奪聯賽冠軍。我認為伊蒂哈德周四作客面對艾塔亞文，應該要全取3分而回。

艾塔亞文的防守固若金湯，18場聯賽只失16球，近5仗更加有3場賽事保持清白之身。然而，他們是聯賽其中一支入球最少的球隊，近3仗亦未能取得任何入球。

今季他們攻入18球，梅沙巴路包辦當中9球，所以他絕對是一位危險人物。當他們策動反擊攻勢時，他的速度將會帶來威脅。另外，我亦有興趣看到新加盟的羅渣馬天尼斯表現如何，事關這名哥倫比亞籍前鋒既能夠加強球隊的創造力，亦有能力取得入球。

伊蒂哈德於1月尾時被不敵達馬克FC，錄得今季第2場敗仗，但上仗交出了成功作出反彈，場場以4:3擊敗了艾科魯特。

今季他們大部分時間都表現出色，陣中擁有多位球員有能力為對手帶來傷害。星級前鋒賓施馬上陣15場一共攻入13球，而翼鋒貝雲積最近也狀態大勇，面對艾科魯特時更加梅開二度。

進攻中場侯森阿奧亞亦可產生入球威脅，而聯賽助攻王穆沙迪亞比最近經已傷愈復出，所以將會加強球隊前場的進攻質素。

雖然艾塔亞文應該是一支難以被攻破的球隊，但我認為伊蒂哈德的實力始終太強，預計他們今仗作客將可輕勝而回。