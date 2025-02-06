【英聯盃】晏菲路出擊　利物浦熱血做大事

英聯盃4強次回合，衞冕嘅利物浦返主場再鬥熱刺。「紅軍」首回合落後1球，以王牌穆罕默德沙拿為首嘅鋒線，為收復失地必定狂攻對手，佢哋喺晏菲路向來火力全開，想入波唔難，不過熱刺打反擊同樣唔嘢小，今仗隨時合演入球騷，3.5球大盤咪錯過。（無綫myTV SUPER周五凌晨4時直播）

首回合利物浦尾段失守輸0比1，亦吞下今季各項賽事第2場敗仗，當然嗰日主帥施洛出咗部分副選，但整場表現其實唔曳，臨尾守唔住確實有啲唔抵。為咗收復前失殺入決賽，今場一定全力搶攻。呢支英超「1哥」坐擁穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯、加普、達雲紐尼斯同啱啱好番嘅迪亞高祖達，連同日漸上力嘅費達歷高基艾沙，點樣配搭都火力澎湃，尤其晏菲路威力驚人，單計近6次主場出擊，「紅軍」就狂轟17粒，其中5場開4球或以上，絕對有本錢撳住你嚟攻。

另邊廂，熱刺雖然喺聯賽沉淪中下游，但佢哋盃賽成績唔錯，喺英聯盃、英足盃同歐霸盃仲有機會爭標，成為主帥普斯迪高路嘅「保命符」，其中喺英聯盃4強首回合，形勢未佔上風下，中場貝治華避過拎第2面黃牌被逐，轉個頭就一腳射瓜「紅軍」，真係好運緊要過好波。當然熱刺仍然傷兵滿營，連中堅達古仙都喺上周中歐霸重傷提早收咧，想守都未必守得住，不過撞正主攻嘅「紅軍」，更加啱孫興民及古路施夫斯基等人打快速突擊，隨時收到意外效果，今場入波唔會少。

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