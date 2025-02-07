利物浦炒熱刺入英聯盃決賽　強勢衝擊4冠王

利物浦強勢衝擊「4冠王」偉業！周五(7日)凌晨英聯盃4強次回合，首回合落後1球嘅利物浦，返晏菲路主場大開殺戒，輕描淡寫4比0大炒熱刺，兩回合合計贏4比1晉級決賽，衞冕之差一步，3月16日將喺溫布萊決戰紐卡素，向英超、歐聯、英足盃、英聯盃「4冠王」目標進發。

利物浦今仗強陣出擊，34分鐘就由加普接應穆罕默德沙拿傳中射入，收復首回合失地。「紅軍」全場控制戰局，令熱刺全場0次攻門中龍，下半場係利物浦表演時間，穆罕默德沙拿51分鐘射入12碼，蘇保斯拉爾同華基爾雲迪積克尾段各入1粒，助利物浦大勝4比0，歷史性第15次躋身英聯盃決賽。

利物浦喺英超遙遙領先，冠軍已成囊中物，喺歐聯又以「1哥」身份晉級16強，周日(9日)英足盃第4圈只對住英冠球隊普利茅夫，依家又入英聯盃決賽，要實現「4冠王」目標唔係發夢。博彩公司Bet365將利物浦做「4冠王」賠率，由季前2,500倍轉熱到依家嘅50倍，就知「紅軍」備受睇好。

利物浦領隊施洛賽後表示：「今場我哋交出完美同主宰性嘅表現，好開心得到踢決賽嘅機會，我哋知道紐卡素係個好強大嘅對手。就算係利物浦，入決賽幾時都係咁特別，我哋每日都努力求進，踢波就係為咗踢呢啲決賽同埋贏冠軍。」