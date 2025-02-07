丹恩奴域：艾杜哈尼「華」麗贏波

艾杜哈尼目前在卡超以4分領先次席的艾薩德而高踞榜首，周五若能擊敗艾華卡拉，將可以延續領先優勢。

卡超榜首球隊艾杜哈尼，踏入2025年後戰績彪炳，3場聯賽錄得2勝1和的好成績。周五主場對艾華卡拉對他們至為重要，事關接下來的對手艾薩德、多哈艾阿里及艾加拉法都正在爭標行列當中，故必須贏波以保住領先優勢。

留意，他們的進攻火力強勁，其中艾姆斯阿里的速度及艾美臣的個人技術產生出巨大威脅。這兩位球員都能夠取得入球及為隊友製造機會，我相信他們有能力改寫戰局。

除此之外，前線還有身材高大、力量充沛及把握力強的前鋒奧隆加坐鎮。另一個利好消息就是他們最近成功由加拉塔沙雷簽入薛耶治，組成了令人聞風喪膽的4人攻擊組合。當我看到這個陣容，就預期他們將可攻入多個入球。

艾華卡拉現時排在聯賽榜下半版位置，對上5場聯賽共輸了4場，所以近況認真麻麻。

不過，他們的進攻表現不錯，我相當欣賞兩位前鋒列卡度高美斯及謝遜達拉。他們二人表現出色兼且合作無間，串連亦做得十分之好，所以將能夠為艾杜哈尼的防線構成問題。

艾華卡拉的列卡度高美斯今季一共攻入8球，入球數字跟艾杜哈尼的奧隆加一樣，更加比攻入7球的艾姆斯阿里還要多，因此這亦證明了他是一位相當具質素的球員，有能力在球隊發揮不好的情況下，依然取得入球。

然而，我不認為今仗會出現爆冷的賽果，預計艾杜哈尼可於主場輕鬆擊敗艾華卡拉。