雲佬倒戈強戰艾摩廉　曼聯盃賽搶韁速破李城

英足盃第4圈話題之戰，衞冕嘅曼聯主場迎戰由「紅魔名宿」雲尼斯達萊領軍嘅「狐狸」李斯特城。曼聯今季聯賽成績低迷，不過踢盃賽特別醒神，而且新兵柏德列多古候命首演，集中火力喺盃賽爭霸嘅「紅魔鬼」應有保證，今場可望藉主場之利佔先機，半場主勝值博。（Now 651周六凌晨4時直播）

曼聯喺冬季轉會窗經過一輪執位，拉舒福特、安東尼馬菲奧斯、杜維爾馬拉西亞等冗員被送走，又簽入左翼衞柏德列多古，呢位新兵預料今場首演。眾所周知，領隊魯賓艾摩廉嘅3-4-3陣式，精髓在於兩名翼衞，之前因未有合適球員擔任而影響威力，柏德列多古加盟嘅影響力令人期待。

曼聯喺聯賽節節敗退，今季目標已轉移到盃賽上，英足盃絕對係重點爭霸戰場，喺主場出擊會毫無保留。「紅魔鬼」踢英足盃特別勇猛，近7場英足盃均能先拔頭籌，包括上圈對阿仙奴、上屆對曼城、利物浦等等都可以搶先入波，相信今場亦會主動出擊。

另邊廂，今季曾擔任曼聯看守領隊嘅雲尼斯達萊，今仗率領李斯特城倒戈，不過賽前士氣低落，佢哋近8場聯賽輸7場後，要求「雲佬」下台聲音漸大，球隊亦要以護級為大前提，英足盃唔會投放太多力量。翻查兩軍近4次交手，曼聯全部喺半場領先，半場主勝值得一試。

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