渣打馬拉松周日上演　羅映潮提醒跑手保暖一種飲品不要喝

渣打香港馬拉松2025將於周日（9日）舉行，今屆賽事有5男4女金標跑手參加，周五（7日）於啟德體藝館亮相賽前記者會。香港代表方面，羅映潮期望在賽事達標獲得出戰年底全運會資格，她亦提醒參賽者低溫雖有利創佳績，但亦要注意保暖。

今年香港馬拉松有多達7萬4千人參賽，其中逾1.5萬人為海外跑手。今年亦有共24名特邀選手，包括5男4女金標跑手參賽，其中2017世界田徑錦標賽及2018雅加達亞運馬拉松金牌得主、來自巴林的Rose Chelimo（最佳時間：2小時23分12秒）及2022歐錦賽奪得銅牌的以色列跑手Gashau Ayale（最佳時間：2小時04分53秒）有份出席賽前記者會。

原籍肯亞的Rose Chelimo表示：「好開心獲邀請參賽，我第一次來香港，這是一個美麗的城市。去年收到邀請之後就展開備戰計劃，每日訓練達至最佳狀態，在此祝願各跑手一切順利。」同樣第一次來港參賽的Gashau Ayale表示，賽前向其他跑手了解過香港賽道較多高低起伏，自己會做好準備。

第13次參賽的香港男子跑手魏賡期望刷新這項比賽的個人最佳時間：「近5、6屆都跑全馬，所以我對賽道非常熟悉，希望超越去年造出的時間（2小時28分14秒）。近年香港選手在渣馬表現愈來愈好，這是很好的良性競爭。」說到未來計劃，他透露上半年有3個比賽：「香港賽後2星期會出戰深港馬拉松，這亦是今屆全運會的測試賽，所以我會盡力在2星期內恢復，4月再出戰波士頓馬拉松，希望有所突破。」

香港女子長跑代表羅映潮（Virginia）向參賽者送出「溫馨提示」：「乾凍天氣的確有利『造時間』，不過大家亦要注意保暖，熱身時可以穿雨衣和手袖，另外賽前亦要補充足夠水分，不要喝刺激性的飲品。」Virginia透露備戰進度良好，有信心可以取得突破：「9月起自己專注於短距離比賽，5000米、10公里和半馬都做到PB（個人最佳時間），目前狀態理想，今屆賽事希望順利達標，代表香港參加年底的全運會。」