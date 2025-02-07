港超聯　理文鬥九龍城　睇吓邊隊新兵堅啲！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）上演兩場賽事，頭場有理文坐鎮將軍澳運動場，恭迎重返勝軌的九龍城（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)；尾場由剛被破聯賽不敗身的東方，假旺角大球場火併各項賽事4場不勝的冠忠南區，兩隊盼藉今仗反底，鬥志毋庸置疑！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

剛失落「高級組銀牌」冠軍的理文，主教練賀蘭特深信球隊可以克服失利的陰影，重新振作：「上場杜度、Tim（周子謙）同保連奴各自因為家庭原因同傷患問題冇辦法上陣，的確對於決賽陣容調配有影響，最後輸個角球係有啲失望，如果杜度或者Ryan（泰法蘇尼）喺度，可能成個結果已經唔同晒，我完場都睇番決賽錄影，同教練團討論點改善邊路同角球防守，目標喺聯賽裏面繼續盡力爭分。」陣容方面，劉家喬已返回美國繼續學業，羅沙則因傷雙雙缺陣，而由英甲球會韋甘比借入的中堅泰法蘇尼，今場可以候命。

作為重返理文後的首個主場賽事，後衞余煒廉認為對手實力不容小覷，會謹慎應對，期望於球迷面前交出應有水準：「雖然失落咗個盃賽冠軍，但始終要重拾番狀態，繼續追逐聯賽戰，首循環已經見到九龍城係組織到威脅性攻勢，有能力入到我哋波，今場絕對唔係Easy Game，今場係我返嚟之後第一個主場賽事，希望可以贏波送畀球迷。」

上場以1球力克南區終止頹勢，九龍城主教練陳銘剛認為球隊仍處於磨合階段，力求找出新兵與舊有班底的最佳陣容，擦出新火花：「我哋冬季轉會窗有唔少球員加入，經歷咗3場波之後，都仲要啲時間磨合，例如點樣喺適當時候擺辛尼等等幾個新兵落場，令佢哋可以發揮出最大作用，希望今場搵到個更好嘅配搭。」陣容方面，迪高因夠10張黃牌須要停賽。

前鋒林學曦形容球隊現時氣氛良好，期望延續氣勢，爭取連捷：「球隊氣氛同狀態其實都唔錯，足球往往就係把握好一個機會就贏波，嚟緊呢場我哋會跟足教練部署，希望新一年幫球隊爭取到佳績。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55.余煒廉 23.泰法蘇尼 5.杜度 13.李毅凱

中場：99.施卡達利 10.黃威 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 20.保連奴

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 8.邵昀俊 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 27.卡朗 25.許嘉樂