港超聯　重新出發！東方火併冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）上演兩場賽事，頭場有理文坐鎮將軍澳運動場，恭迎重返勝軌的九龍城（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)；尾場由剛被破聯賽不敗身的東方，假旺角大球場火併各項賽事4場不勝的冠忠南區，兩隊盼藉今仗反底，鬥志毋庸置疑！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

東方上周不敵傑志，跨季聯賽不敗走勢告終，是役更有林衍廷早前對港會領紅後被「加監」，葉鴻輝和黃梓浩同告因傷缺陣，主教練盧比度期望球員發揮應有水準，戰鬥到底：「我哋預咗今場會好難踢，而且對手喺主教練辭職之後，踢法點都會有啲唔同，但與其擔心對手有咩變化，倒不如專心做好自己，踢場好波畀球迷睇。」

亞歷斯祖（Jojo）則認為，縱使球隊上周告負，但士氣未受影響。談到今場對手，Jojo指南區進攻板斧多，務必多加提防：「南區攻力唔比任何對手差，每次都令我哋踢得好辛苦，特別係佐佐木周作用好大，絕對要Mark緊啲。」

另一邊廂，南區上場聯賽不敵九龍城，各項賽事錄得4場不勝，楊正光賽後辭任主教練，並由教練團共同負責其職務，領隊貝可泓呼籲球員放開懷抱作戰：「我哋班球員質素唔錯，但落到場好拘緊，發揮唔到最好嘅一面，我覺得只要佢哋踢得放啲，集中應付每場波，成績絕對會改善。」陣容方面，基哥利刑滿復出，但陳潤潼累積5面黃牌要停賽，宋柱浩繼續養傷，而艾華剛傷愈復操，擔正機會不大。

今場有望擔正的李嘉耀，就盼利用陣容深度及體能優勢搶分：「東方有幾個主力離隊，而且佢哋上個禮拜踢完『高級組銀牌』決賽之後，要再對傑志，消耗比較大，所以我哋陣容深度同體力有優勢，希望有分落袋。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：26.廖富源

後衞：2.賀爾 72.拿亞 27.馬高斯19.亞歷斯祖

中場：42.楊棟棋 16.梁振邦 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 9.巴杜姆

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 21.黃浩然 16.翟廷峯

中場：10.亞哥斯達 6.基斯 15.黎格爾

前鋒：11.佐佐木周 9.基哥利 7.史提芬彭利拿