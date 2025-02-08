費格遜時間重現　曼聯補時「越位入波」絕殺李城

周六(8日)凌晨英足盃第4圈，出現爭議性賽果，曼聯踢到補時靠哈利馬古尼頂入罰球，主場以2比1反勝李斯特城，但馬古尼入波明顯越位，應該判無效，由於旁證冇表示，加上第4圈賽事仍然不設VAR，曼聯憑呢個「越位入波」晉級第5圈，力保衞冕希望。

前曼聯看守領隊雲尼斯達萊今仗重返奧脫福球場，率領李斯特城倒戈，並冇面畀，「狐狸兵團」反客為主，上半場42分鐘先打開紀錄，尼迪迪遠射，曼聯門將奧拿拿用腳擋出，被門前嘅卜比列特補頂入網。

其後曼聯反擊，阿歷真度加拿祖左路單刀起腳，原本已笠過門將靴文臣，但被卡利比奧高利護空門。戰至68分鐘，加拿祖再次左路突破傳中，李斯特城後防解圍失誤，約舒亞舒克斯射入扳平1比1。

踢到補時3分鐘，般奴費南迪斯開出罰球，哈利馬古尼頂入為曼聯反超前2比1。不過從慢鏡見到，馬古尼明顯越位，但旁證並冇示意，加上今屆英足盃要等到第5圈賽事先至有VAR，曼聯把握漏洞「過骨」。

賽後雲尼斯達萊暗寸旁證漏判越位：「我哋唔係輸畀『費格遜時間』，係輸畀『越位時間』。」費格遜時間指費Sir執教曼聯時期，紅魔鬼落後，往往獲得較多補時，甚至直到入波為止。