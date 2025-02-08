哈利卡尼起孖　本尊回應重返英超可能性

周六(8日)凌晨德甲，榜首拜仁慕尼黑主場以3比0大勝雲達不來梅，前鋒哈利卡尼梅開二度，呢位31歲英格蘭國腳嘅合約離隊條款上月生效，其他球會可於今夏以5,400萬鎊(約5.2億港元)收購佢，因而爆出哈利卡尼可能重返英超，賽後佢並冇直接否認，似乎「有所打算」。

拜仁慕尼黑狂攻對手，但上半場入唔到波，直至56分鐘，有雲達不來梅球員喺禁區內犯手球，球證判罰12碼，哈利卡尼主射入網打開紀錄。

踢到比賽末段，利萊辛尼近門射成2比0，加上補時拜仁再次獲得12碼，哈利卡尼操刀射入，贈雲達不來梅3蛋，取得聯賽7連勝，領先第2位踢少1場嘅利華古遜9分。

主角哈利卡尼今季德甲已有21球進帳，領先第2位馬莫殊6球，加上後者已轉投曼城，卡尼要蟬聯德甲金靴獎，應該冇難度。不過，哈利卡尼下季是否繼續效力拜仁存在變數，英國《每日電訊報》爆料，根據哈利卡尼合約條款，佢嘅「買斷費」將於今夏下降至5,400萬鎊，唔少英超豪門對佢虎視眈眈，前英格蘭國腳麥臣呼籲，阿仙奴應該出手搶人。

哈利卡尼被傳媒問到轉會可能性，佢話：「我唔想講呢啲，現時喺拜仁過得非常開心。」阿仙奴、車路士、曼聯都缺乏1位可靠射手，以哈利卡尼嘅級數，5,400萬鎊「買斷費」絕對抵到爛，預料會引來各大球會爭奪，恐怕拜仁需要向卡尼開出新肥約，先至可以留住佢。

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