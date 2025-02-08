AD周日為獨行俠首演：理解球迷怒憤期望恢復生機

「濃眉」安東尼戴維斯（AD）有望周日出戰被交易後的第一擊，他將穿起獨行俠3號球衣主場迎戰火箭，這位10屆全明星球員相信是生涯首次加盟新球隊沒有慶祝活動，他坦言完全理解獨行俠球迷的悲傷與怒憤，並期望可讓這座城市恢復生機。

獨行俠以自家王牌球星當錫交易了湖人的AD，相信是近年NBA最轟動的交易，時隔六天，曾經是勒邦占士好拍檔的AD，周五（7日）會見傳媒，並展示了獨行俠的3號球衣，「我理解，明顯就是一場生意，我知道當錫對於這支球隊、這座城市的意味着什麼，我永遠不會輕視這一點，我也知道我對洛杉磯意味着什麼，所以我對球迷的反應及這座城市的反應不感驚訝。」

戴維斯續稱:「我的工作就是來打籃球，做我應該做的事，給球迷希望及保證，並期望做到夏里臣（球隊經理）帶我來到這裡的目的。」據外媒報道指，獨行俠周日對火箭，已有抗議活動在比賽場館的美國航空中心外舉行，亦有團體在場館周圍設立批評夏里森及球隊新老闆的廣告牌。

AD對於明天比賽或可能有抗議活動表示:「我不知道明天的反應如何，但我無法控制，我能控制的就是贏得比賽，並盡我所能幫助球隊，但最終，我要讓這城市恢復生機。」

他亦談到在湖人從勒邦占士上學到很多:「從領導力的角度來看，我學到了他如何領導一支球隊，他很擅長表達，在我職業生涯的前七年，我一直是以身作則來領導球隊，但在過去五年半，與他並肩作戰讓我意識到，球員並不總是想聽教練的聲音，你和隊友間的聯繫，可能比與教練之間更緊密，所以我開始主動發聲，過去幾年里學到很多。」