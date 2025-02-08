艾摩廉咩玩法？新簽左閘多古踢右閘

曼聯上場英足盃第4圈主場以2比1擊敗李斯特城，早前新加盟嘅柏德列多古首次上陣，並擔任正選，但領隊魯賓艾摩廉卻安排呢位左翼衞踢右路位置，令佢無所適從，踢完上半場就被換走，可能令呢位20歲新星信心受打擊。

由於勞基梳爾長期養傷，加上另1位左閘杜維爾馬拉西亞日前已被外借去燕豪芬，全世界都以為柏德列多古成「魔」後，可以穩坐正選左閘。不過，主帥魯賓艾摩廉今場繼續用達洛治出任左閘，眾所周知呢位葡萄牙國腳比較擅長踢右閘，艾摩廉今次「神排陣」令人摸不着頭腦，柏德列多古因為唔適應新位置，發揮大受影響，踢完上半場，艾摩廉就用阿歷真度加拿祖入替多古。

曼聯上場42分鐘落後，艾摩廉今次換人似乎想加強攻力收復失地，但佢一開波安排多古踢右閘，仍然引來大量批評，指佢冇理由要1位新兵突然擔任自己唔熟悉嘅位置，完全係「自殘式」用人。

唔少曼聯球迷擔心年僅20歲嘅多古首次為曼聯上陣，就經歷噩夢開局，可能會打擊信心，甚至影響將來表現，如果不幸成真，艾摩廉絕對係頭號罪人。