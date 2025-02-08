港超聯　理文千辛萬苦贏九龍城3比2

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）頭場有理文坐鎮將軍澳運動場恭迎九龍城。最終理文在落後兩球的劣勢下，憑下半場安尼亞梅開二度，以及艾華頓射入12碼，以3比2反勝對手，暫時升上聯賽第2。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度及新兵泰法蘇尼扼守後防，顏樂楓坐鎮中場，支援艾華頓及安尼亞於前線攻堅，保連奴及施卡達利先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，韋利安夥拍嚴啟倬鎮守中路，田中芳拓負責中場派牌，辛尼及卡朗肩負起入球重任，而何瀧浩則在後備席待命。

開賽早段，理文採取主動，3分鐘，艾華頓接應余煒廉傳中直射可惜斜出。7分鐘，羅焯熙接應李毅凱短傳施射但高出。24分鐘，泰法蘇尼封阻卡朗射門犯手球，球證直指12碼，卡朗操刀射入，為九龍城先開記錄。25分鐘，艾華頓右路窄位起腳，未能考驗到袁皓俊。補時階段，九龍城門前一輪混亂，最終李毅凱的頭槌未能建功，九龍城領先1球返回更衣室。

下半場客隊攻勢持續，61分鐘，卡朗左路窩利抽射，陳家豪將皮球托出底線。3分鐘後，韋利安接應林學曦傳中破網，將比數改寫成2比0。落後兩球的理文主帥賀蘭特如夢初醒，一口氣換入立花稜也和施卡達利。68分鐘，安尼亞接應艾華頓的傳送，門前頭槌破網為理文追至1比2。

72分鐘，後備入替的曾錦濤犯手球，球證吹罰是役第2個12碼，艾華頓操刀中鵠；兩分鐘後，艾華頓左路一輸突破後傳入禁區，其好拍檔安尼亞輕鬆篤入，個人梅開二度兼助理文反超前至3比2。臨完場前，鄭兆均兩度施射均未能命中目標，最終理文以3比2反勝九龍城。