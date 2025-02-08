港超聯　艾華頓1射2傳：最緊要團結

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）理文在落後兩球的劣勢下，以3比2反勝九龍城，其中下半場為「黃黑軍團」貢獻1射2傳的艾華頓，賽後形容球隊的團隊合作是致勝關鍵，盼繼續保持爭勝心，應付競爭形勢激烈的聯賽戰。

上半場理文一直受客隊牽制之下，遲遲未能打破僵局，對於上下半場表現的分別，下半場貢獻1射2傳的艾華頓，指出團隊合作及爭勝心是逆轉的關鍵：「開局其實踢得幾好，我哋都嘗試搵機會埋門，但係踢到中段開始畀對手掌握咗主動權，下半場教練調整策略，球隊上下齊齊合作組織反擊，成功控制番戰局，好開心見到大家都冇放棄，喺蛇年贏番場波，最緊要大家團結一致。」

上周四（30日）在「高級組銀牌」以1球憾負東方失落冠軍，艾華頓認為球隊儘管在盃賽中失利，但球隊在聯賽和餘下盃賽中仍然保持著競爭力：「依家每隊嘅實力拉近之下，每場聯賽唔易應付，嚟梗我哋仲有『足總盃』同『菁英盃』要爭入決賽，球隊需要全力以赴，所以我都努力推動自己。每個球員都好恨入波，但係我唔會畀太大壓力自己，無論係助攻定入波都好，我嘅目標就係幫球隊攞晒三分。」