港超聯　重新出發！東方火併冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）尾場，由上周被打破今季聯賽不敗身的東方，硬撼各項賽事4場不勝的冠忠南區。東方今仗改由廖富源把關，有傷在身的葉鴻輝先列後備，米祖域及卡路士鎮守中路，馬希偉負擔派牌，為巴科爾和費利浦薩製造機會；至於客隊，亞哥斯達、黎格爾及趙聡悟組成中場鐵三角，協助積遜及刑滿復出的基哥利攻堅，史提芬彭利拿和佐佐木周在後備席待命。

東方正選：

26 廖富源［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

10 費利浦薩

19 亞歷斯祖

20 卡路士

22 梁冠聰 ［C］

23 馬希偉

27 馬高斯

77 李俊霆

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］［C］

4 川瀨浩太

6 基斯

8 李嘉耀

9 基哥利

10 亞哥斯達

15 黎格爾

19 趙聡悟

21 黃浩然

26 陳凱柏

90 積遜

東方後備：

1 葉鴻輝 ［GK］

40 鍾凱文［GK］

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

35 林千裕

36 顧斌

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

88 張文浩

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周

16 翟廷峯

17 李小恆

18 艾華

23 容昊

27 莊晉

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（8日）上演兩場賽事，頭場有理文坐鎮將軍澳運動場，恭迎重返勝軌的九龍城（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)；尾場由剛被破聯賽不敗身的東方，假旺角大球場火併各項賽事4場不勝的冠忠南區，兩隊盼藉今仗反底，鬥志毋庸置疑！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播)

東方上周不敵傑志，跨季聯賽不敗走勢告終，是役更有林衍廷早前對港會領紅後被「加監」，葉鴻輝和黃梓浩同告因傷缺陣，主教練盧比度期望球員發揮應有水準，戰鬥到底：「我哋預咗今場會好難踢，而且對手喺主教練辭職之後，踢法點都會有啲唔同，但與其擔心對手有咩變化，倒不如專心做好自己，踢場好波畀球迷睇。」

亞歷斯祖（Jojo）則認為，縱使球隊上周告負，但士氣未受影響。談到今場對手，Jojo指南區進攻板斧多，務必多加提防：「南區攻力唔比任何對手差，每次都令我哋踢得好辛苦，特別係佐佐木周作用好大，絕對要Mark緊啲。」

另一邊廂，南區上場聯賽不敵九龍城，各項賽事錄得4場不勝，楊正光賽後辭任主教練，並由教練團共同負責其職務，領隊貝可泓呼籲球員放開懷抱作戰：「我哋班球員質素唔錯，但落到場好拘緊，發揮唔到最好嘅一面，我覺得只要佢哋踢得放啲，集中應付每場波，成績絕對會改善。」陣容方面，基哥利刑滿復出，但陳潤潼累積5面黃牌要停賽，宋柱浩繼續養傷，而艾華剛傷愈復操，擔正機會不大。

今場有望擔正的李嘉耀，就盼利用陣容深度及體能優勢搶分：「東方有幾個主力離隊，而且佢哋上個禮拜踢完『高級組銀牌』決賽之後，要再對傑志，消耗比較大，所以我哋陣容深度同體力有優勢，希望有分落袋。」