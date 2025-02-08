世盃巴塞站　佘繕妡成港隊獨苗晉級32強

香港劍擊隊近日兵分三路，世界排名第13位的佘繕妡，領銜女子重劍隊出戰FIE世界盃巴塞隆拿站賽事，惟其餘港將在淘汰賽未能突圍而出，成港隊「獨苗」的佘繕妡周六（8日）於正賽首圈順利過關，今晚將繼續力爭入16強。

港隊女將連翊希、陳渭泠、朱嘉望和陳海琳在今屆賽事小組賽晉級，惟4人在其後的淘汰賽「全軍覆沒」未能取得正賽資格。至於世界排名13位、23歲的佘繕妡，以賽事10號種子身份直入正賽，首圈迎上世界排名第117的比利時劍手Aube Vandingenen，在上一站多哈大獎賽贏得生涯首冠的「佘佘」狀態良好，最終以15：12勝出，晉級32強將對排名91的匈牙利好手Gnam Tamara。

另邊廂，於德國海登海姆舉行的男子重劍世界盃，方凱申在首日的小組賽以全勝姿態、總成績第15位直接晉級正賽。方凱申在首圈未受挑戰，以15：7輕取盧森堡劍手Flavio Giannotte，其後次圈硬撼日本「世一」、巴黎奧運金牌得主的加納虹輝，港將以9：15惜敗無緣16強，繼今季首站世盃瑞士伯恩站後再以32強成績收官。至於以世界排名第17位直入正賽的何瑋桁，首圈以13：15意外不敵韓國的An Taeyeong，連續兩項大賽「一輪遊」。

同日香港花劍隊出戰義大利都靈大獎賽，世界「一哥」張家朗、連同蔡俊彥和梁千雨等一眾好手亮相競逐錦標。