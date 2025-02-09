皇馬再失爭議12碼　麥巴比救駕逼和馬體會

經過皇家馬德里投訴西甲球證造假風波後，周日(9日)凌晨「馬德里打吡」更爭關注。皇馬今場再被判罰爭議性12碼，全靠基利安麥巴比神勇救駕，最終主場1比1逼和馬德里體育會，喺聯賽榜繼續以1分優勢力壓馬體會排榜首。

皇馬上輪輸畀愛斯賓奴後，發公開信批評西甲球證體系貪污造假，幾乎引發球證罷工抗議。今場打吡戰早段戰情平淡，到35分鐘出現爭議一幕，皇馬中堅曹亞文尼解圍傳中波踢空，落地嗰陣輕微踏中森美爾連奴，球證去場邊睇電視覆核決定判12碼，祖利安艾華利斯操刀射入。

換邊後皇馬奮力反撲，50分鐘祖迪比寧咸射門被後衞閂出，麥巴比第一時間補射抽入。皇馬追平後繼續狂攻，祖迪比寧咸插水式頭槌頂中楣，雲尼斯奧斯祖利亞狂抽及麥巴比近射，都逃唔過馬體會門將奧比歷五指關，最終兩隊以1比1握手言和。

皇馬教練安察洛堤賽後再諷刺球證執法：「今時今日，足球圈已經唔再明白呢啲判罰......唔想再引起爭議，唔好問關於球證嘅問題。」對於和局，安帥表示：「我覺得我哋值得更多，特別係下半場非常之好，雖然和波，但表現係令人鼓舞。」