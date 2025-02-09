大專足球　4強齊過關　理大、城大女足會師決賽

理大翼鋒黃嘉詩（右）被對手力壓下仍能起腳。（李浚湣攝）

「2024-25年度大專盃女子足球比賽」周六（8日）在香港教育大學白石角運動中心，上演兩場4強大戰。頭場衞冕的香港理工大學3球輕取香港浸會大學，而尾場香港城市大學則以2比1險勝香港中文大學。理大與城大將繼2022-23年度後，再次會師決賽，而浸大、中大則轉戰季軍戰。

香港理工大學坐擁朱寶恩、陳綺馨、朱素君等港隊成員，分組賽3戰全勝，狂轟38球兼1球不失。4強頭場面對香港浸會大學，1分鐘已憑對方烏龍球先開記錄，朱寶恩、黃嘉詩之後門前各建一功，理大半場遙遙領先。易邊後理大嘗試再搶攻，但多次起腳皆被對方門將李懿茵救出，最終衞冕的理大維持贏3比0。

至於尾場，賽前同樣3戰全勝、上屆大專盃亞軍得主香港中文大學，則與理大命運不同。中大雖被看高一線，但面對港腳曾麗薇壓陣的香港城市大學，7分鐘已被羅琪珺攻破大門，加上龍子晴41分鐘入多球，中大半場落後0比2。中大易邊後靠陳穎霖的靚絕罰球，一度追近比數，但之後卻無以為繼，以1比2僅負城大，無緣連續兩年躋身決賽。值得一提，季軍戰和決賽將於3月1日，繼續在香港教育大學白石角運動中心舉行。

而理大翼鋒黃嘉詩賽後受訪時，則認為球隊4強表現不俗，會全力爭取衞冕：「大家今場都幾集中，好快都入咗波。美中不足係自己把握唔到好多入波機會，隊友已經傳得好靚，希望決賽入番，依刻有10成信心可以幫理大贏到冠軍！」