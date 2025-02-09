AC米蘭新簽射手有料到　入波創歷史

周日(9日)凌晨意甲，AC米蘭作客以2比0擊敗安玻里，新加盟前鋒辛迪亞高基文尼斯後備上陣射入靚波，成為「紅黑兵團」史上首位入波嘅墨西哥球員，呢位身價達3,500萬歐元(約2.8億港元)嘅「北美核彈頭」果然有料到。

AC米蘭上半場表現欠佳，更幾乎先失守，安玻里前鋒羅倫素哥林保曾經勁射中柱彈出。換邊之後，A米教練沙治奧干斯卡奧立即作出3個換人調動，包括用辛迪亞高基文尼斯入替譚美阿巴謙，但中堅湯姆利唔生性，踢到54分鐘領第2張黃牌被逐。

其後安玻里亦有中堅馬列安奴治「兩黃變一紅」，雙方10打10情況下，A米搶回優勢，並於68分鐘由拉菲爾利亞奧頂入打開紀錄，8分鐘後，辛迪亞高基文尼斯殺入禁區冷靜射成2比0。值得一提，A米2位入波球員，以及貢獻2次助攻嘅基斯甸普列錫都係後備上陣。

賽後A米主帥沙治奧干斯卡奧表示，如果今場和波，同輸波冇分別，所以要「豪賭」一鋪，下半場迅速換人變陣。AC米蘭贏波後，落後第4位祖雲達斯5分，但踢少1場。