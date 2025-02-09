英足盃鷹眼都冇　紐卡素「靠估」入波晉級

歷史悠久嘅英足盃淪為笑話，繼曼聯喺冇VAR情況下，靠「越位入波」絕殺晉級，周日(9日)凌晨紐卡素作客3比2反勝伯明翰，又因為賽事冇安裝鷹眼系統，令紐卡素追平嘅「白界線波」被爭議性判入球有效，球證喺冇科技幫助下執法仍然爭議不斷。

伯明翰今場開波42秒閃電領先，紐卡素22分鐘有祖爾韋洛克近門施射，主隊門將喺白界線上空拍出，由於冇鷹眼系統幫助，只能靠旁證肉眼判斷，而當時又有伯明翰守將企喺「事發地點」同旁證中間，但旁證仍然覺得入球成立。

紐卡素追平後形勢逆轉，4分鐘後由哥林威爾遜入波反先，雖然伯明翰半場前再入波追平，但祖爾韋洛克完場前8分鐘攻入個人第2球，帶領紐卡素爭議性贏3比2。前伯明翰中屋厄遜表示：「呢球基本上冇可能用肉眼決定係咪入晒白界線。」

伯明翰領隊基斯戴維斯賽後話：「我未有機會睇番所有人講緊嘅呢球，睇嚟係冇肯定答案話個波有冇入晒界，當呢啲五五波出現，你總希望結果對自己有利，可惜最終唔係。判決的確係好苛刻，但我哋冇嘢可以做，只能尊重球證決定，亦話畀大家知點解鷹眼係咁有用同咁重要。」