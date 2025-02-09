香港馬拉松　3得獎者因使用他人號碼布被DQ

中國香港田徑總會香港馬拉松賽後舉行發布會，交代一位10公里跑手及兩位半馬拉松男子組選手因號碼布不符身份而被取消資格。

10公里男子組由兩名中國跑手同以30分16秒首名衝線，大會判為劉艾岩奪得全場冠軍，而大會紀錄中顯示亞軍由名為藍捷懷的跑手所得，但據現場記者確認外貌時發現，與劉艾岩同時衝線的卻是同為參賽者的中國選手徐國歌，其後的半馬男子組再有兩位前二名的中國選手賀應兵和孫曉陽疑身份對調，被取消資格，中國香港田徑總會總監伍予豪對此表示：「一位10公里、兩位半馬男子組參賽者核實身份時，發現號碼布身份不是跑者本人，賽後決定取消相關人士資格。」至於會否有進一步懲處，田總有待公布。

上述3名三甲的中國跑手被取消資格後，10公里亞軍改為原以30分43秒第3名衝線的本地跑手黃子圖，謝俊賢遞補取得季席；半馬男子組方面，以1小時07分38秒衝線的港將林穎璋遞補收穫冠軍，亞、季軍分別為黃冠衡和黃啟樂。

針對以上代跑事件，記者問到會否在開跑前確認跑手身份，伍予豪表示田總賽後會檢討：「根據賽後了解，涉事運動員均屬同一跑步單位經理人負責統籌，我們將號碼布、跑手包給經理人分發，之後的情況我們就沒有再了解，我們事後會再了解詳細情況。」