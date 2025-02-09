港超聯　報次循環之仇　陳肇鈞：仲有好多變數

大埔周日（9日）作客香港足球會足球場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最後以4比0擊敗主隊港會，中場陳肇鈞（Philip）今場梅開二度助大埔報次循環之仇，Phililp賽後形容今季聯賽形勢仍充滿變數，目前球隊已再無失分空間，因此每場會拼盡全力搶分。

大埔次循環作客港會曾經以0比2意外落敗，今場終於復仇成功，陳肇鈞表示球隊賽前已做好針對性部署，務求不容有失：「自從上次喺度失分，上咗好寶貴嘅一課，亦知道對手係可以傷到我哋，所以陣容上做番適當嘅部署，避免再犯上場嘅錯誤。我哋都增加咗唔同嘅外援，例如帕特華維迪同Kevin（奇雲巴迪）去幫我哋，我哋都會諗住打多啲配合，唔會話一味靠個人能力去突破對方，今日個效果都滿意。」

上仗被傑志中斷聯賽不敗記錄，Phililp形容今季聯賽形勢充滿變數，同時清楚球隊已再無失分空間：「我哋明白冇空間再去失分，呢樣嘢要當係一個推動力，去知道自己依家個形勢冇咁大嘅優勢喺度，唔係淨係話今場，我諗嚟緊嘅目標要更長遠，係到季尾前每一場都要搏命咁踢。」