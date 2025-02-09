精英籃球賽8強誕生　英華男籃全勝晉級將火拚北協

全港學界精英籃球比賽8強誕生！賽事昨日上演12強最後一輪比拚，上屆男子冠軍英華書院再以28比20力退沙西區勁旅德信中學，以兩戰全勝姿態取得小組首名晉身8強。而女子組協恩中學大勝漢華75比14，延續最高得分球隊威勢而晉級，淘汰賽將迎戰九龍真光。

打入精英賽男子8強球隊計有英華、北角協同、漢華、張振興、寶覺、葵涌裘錦秋、大坑東滙基及男拔萃。其中爭取衞冕的英華書院昨仗由MVP蔡浩東及龍鑫連線，分別攻入11分及9分，在一場得分偏低的賽事中，輕取德信。經抽籤後，英華將遇上北角協同爭奪準決賽席位。同組的漢華中學憑上仗力退德信，獲得小組次名而晉級，半準決賽的對手是X組首名球隊張振興，後者昨天以 44比41擊敗北角協同。

女子組賽事同屬熱門天下，女拔萃在壓軸分組賽憑鍾詠心獨得全隊最高的13分，加上馮芷晴貢獻10分，合力帶領球隊以60比14擊敗銘基書院，以小組1勝1負、聯同2戰全勝的英華女學校而晉級。女拔8強將鬥屯門冠軍永隆，後者昨與馬鞍山的青年會書院大激鬥，最終僅以44比43險勝，相信來仗對女拔勢必鬥得精彩。女子8強其他對賽為英華女對元朗區青中、漢華女籃對葵涌裘錦秋、協恩對九龍真光。而8強賽定於2月13日假深水埗體育館舉行。