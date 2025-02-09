拉舒福特第一擊！維拉大變身踩油衝刺

英足盃第4圈好戲，阿士東維拉主場對熱刺。維拉今季歐聯直入16強有驚喜，冬季轉會窗由曼聯借得拉舒福特，以及簽入唐耶爾馬倫等多位新兵，野心唔細，近4場主場3勝1負亦有保證；反觀熱刺傷兵太多，剛剛喺英聯盃大敗利物浦腳下元氣未復，主勝係最佳選擇。（Now 651周一凌晨1時35分直播）

維拉今季時隔多年重返歐聯，多線出擊下表現唔算穩定，舊年10月至12月期間曾經歷8場不勝低潮，好彩近期已經回穩，聯賽暫時排第8，歐聯亦直入16強，以佢哋有限人腳能夠做到呢個程度，可謂超額完成。

不過維拉野心明顯唔細，今個冬窗多多動作，高價出售祖漢杜蘭套現後，羅致唐耶爾馬倫、馬高阿辛斯奧同拉舒福特，聯同原有嘅奧尼屈堅斯及里安拜尼等，進攻陣容全面「升呢」，有足夠兵力兼顧英足盃戰線，領隊艾美利今場會派出全新豪華陣容出擊，令人期待。

熱刺今季飽受傷兵困擾，聯賽排14位令人失望，上周中英聯盃4強次回合淨吞利物浦4蛋出局，全場5次射門0中框，對一支以進攻戰術主導嘅球隊嚟講，係一次毀滅性打擊，全隊上下想短時間內重新振作，談何容易。加上再有李察利臣喺上場受傷，現時傷兵人數多達10人，冬窗期間雖然簽入馬菲斯泰爾同奇雲丹素，但未必幫到好多，新門將堅斯基表現亦唔算穩陣，哀兵上陣恐怕凶多吉少。

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