視障跑手李振輝Sub 3破馬拉松港績　重寫生命劇本！

每年馬拉松都蘊藏不少勵志故事，一隻眼失明，另一眼只餘下一成視力的猛龍長跑隊視障跑手李振輝，今日（9日）出席渣打香港馬拉松再次挑戰自己，最終在肯尼亞專業長跑運動員路加斯的領跑下，李振輝造出2小時55分56秒的佳績，創下了本港視障人士馬拉松的紀錄。

李振輝於21歲那年因視覺神經萎縮，導致失去大部份視力。他曾經自暴自棄，把自己困在家中。直至接觸到服務盲人的社會服務機構，他漸漸走出陰霾，接受了職業訓練成為按摩師，也開始接觸運動，也改寫了人生。2023年杜拜世界格蘭披治殘疾人運動大會5000米賽事中奪得銅牌，去年日本長野馬拉松創下2小時59分佳績，是首位Sub3的本港視障跑手。

其實視障跑手都需要領跑員的協助，他要感恩在猛龍平台遇上拍檔路加斯。「我希望能夠做到一個成功的例子，讓年輕的視障會員了解到，即使失去視力都可以重寫生命劇本，活出燦爛人生。」振輝亦希望大會加設視障跑手組別，以方便視障跑手和領跑員二人組合參與其中。

猛龍長跑隊隊長黃志輝表示：「猛龍就是Can Do精神。我們失去視力，但沒有失去視野； 失去聽力，但沒有失去毅力。傷健人士一樣可以參與體育運動，貢獻社會。」