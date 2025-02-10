英足盃爆大冷！英冠包尾粉碎利物浦4冠夢

英足盃第4圈出現驚天爆冷！英超「1哥」利物浦周日(9日)作客英冠包尾大幡普利茅夫，意外以0比1飲恨出局，「4冠王」美夢慘被粉碎。利物浦賽前被一致睇好，領隊施洛亦收起所有正選主力，結果付出沉重代價，呢位荷蘭主帥賽後否認輕敵，亦冇後悔留力決定。

啱啱打入英聯盃決賽嘅利物浦，今場陣容收起穆罕默德沙拿等主力，不過由迪亞高祖達、路易斯迪亞斯領銜嘅鋒線表現麻麻，有接近8成控球率，但製造機會寥寥無幾，53分鐘更有哈維艾利洛禁區內手球被罰12碼，賴恩夏迪操刀射入全場唯一入球，助普利茅夫取得歷史性勝利。

利物浦近3屆英足盃第2次喺第4圈止步，領隊施洛被批評睇小對手「出事」，施洛賽後表示：「我唔後悔(留力)，對手呢種踢法一直都好難應付，今場顯示出點解呢班後備需要落場，佢哋需要賽事去重拾比賽節奏，為未來幾個月做準備。」利物浦仍有機會向英超、歐聯同英聯盃3個冠軍進發。

統計顯示，今次係利物浦自1984年1月輸畀白禮頓後，41年來首次以英格蘭頂級聯賽「1哥」身份，喺英足盃輸畀低組別球隊。上月接替朗尼執教普利茅夫嘅梅斯歷賽後話：「大家話我口才好，但我依家唔知講乜，今日係神奇嘅一日，我喺更衣室只係叫球員好好享受！」