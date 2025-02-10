吳安儀比利時賽轟138度再寫紀錄　伊雲絲封后

香港「四眼Cue后」吳安儀在比利時女子桌球公開賽，再在史冊留名，轟出一Cue令人難以置信的138度，成為第4位在職業生涯轟出10桿「破百」的女將，可惜於準決賽憾負伊雲絲，無緣決賽，而伊雲絲則笑到最後，時隔5年再次在布呂赫捧盃。

吳安儀在賽事16強對戰另一港將蘇文欣時，轟出一Cue138度，這是世界女子巡迴賽中排名第5的最高度數，同時也是她繼2018年澳洲公開賽轟出139度之後，在巡迴賽紀錄佔上兩個位置，而吳安儀也成為在女子巡迴賽上轟出超過10桿或以上「破百」的第4人。

狀態不俗的吳安儀，過關斬將後，8強勝英格蘭的戴維臣3比2，並於4強遇上12屆世界冠軍的老對手伊雲絲，雙方爭持激烈，二人3度平手，安儀3次「起迫」，惟伊雲絲在第7局轟出一Cue80度奠勝，令吳安儀無緣躋身決賽。

至於伊雲絲在冠軍戰與泰國名將勒查露上演充滿戲劇性的決賽，最終伊雲絲同樣憑着決勝局奠勝，以4比3力挫對手迎來今季第二個排名賽桂冠，這也是她自2019年後再次在此封后，同時也是自2019年泰國世錦賽後，時隔6年首次在英國以外的地方捧盃。這個冠軍也令這位前「世一」在最新的世界排名可以重登第三位，早前被中國的白雨露超前。

今站獲得亞軍的勒查露已連續躋身了4個WWS巡迴賽決賽，在世界排名上保持領先位置，並且擴大與第2位吳安儀的優勢。