費城鷹隊時隔7年再奪超級碗　粉碎堪薩斯城酋長好夢

全球矚目的超級碗2025剛在新奧爾良結束，費城鷹隊粉碎了堪薩斯城酋長三連冠好夢，以40比22壓倒勝奪冠，時隔7年捧走隊史第2個超級碗。

賽前被睇低一線的費城鷹隊開賽已相當進取，首節領先7比0，第二節再打出一個17比0的攻勢，半場拋離衞冕的堪薩斯城酋長24比0，令球迷大跌眼鏡，上半場鷹隊完成三次撻陣，反觀酋長僅拿下23碼的一次首攻，完成被對手克制。

超級碗一向都吸引不少超級嘉賓，剛上任的特朗普就成為首位在任期間入場觀看超級碗比賽的美國總統，他睇了上半場，在中場表演結束後就離去。事實上，賽事在半場已奠定桂冠，在下半場鷹隊繼續乘勝追擊，第三節完成46碼的超遠撻陣連線，進一步將比數擴大至34比0，即使酋長隨後打出一個22比6的攻勢，但已為時太晚，無緣成為歷史首支3連冠球隊，而費城鷹隊則以40比22大勝，繼2018年後再次捧盃。賽後靴斯當選今屆MVP(最有價值球員)。

今屆觀眾席上仍然星光熠熠，支持男友兼酋長名將Travis Kelce的美國超級歌手Taylor Swift、Megan Thee Stallion及Lady Gaga都是座上客，而球王美斯今屆都有入場觀戰。比賽期間，大會現場攝影機曾拍到在貴賓包廂的Taylor Swift，並出現在大螢幕時，換來現場球迷噓聲，相當尷尬；同樣有入場觀戰前網壇巨星S威廉絲隨即在個人社交平台力撐好友：「我愛妳，別聽那些噓聲！」