【英足盃】強弱懸殊！水晶宮碌卡歎細界

今晚繼續有英足盃第4圈賽事，唐卡士打主場迎戰水晶宮，以波論波，乙組仔唐卡士打實力唔及英超球隊水晶宮，相信會「泊大巴」死守，慢慢等機會打反擊。至於水晶宮考慮到對手較弱，可能輪換陣容，留力踢聯賽，即使贏波估計都係小勝居多，客W太熱冇肉食，睇番水晶宮近6場比賽有5場總入球開2球或以下，寧願玩中位數2.5球嘅入球細。（Now 651周二凌晨3時45直播）

唐卡士打排英乙第3位，整體狀態唔錯，近6場比賽法定時間，取得4勝1和1負，包括上圈英足盃作客同英冠球隊侯城激戰120分鐘，打和1比1，最終憑互射12碼勝出晉級。

唐卡士打憑穩陣踢法，淘汰高兩個級別聯賽球隊，擁有呢次成功經驗，自然增強今仗越級挑戰信心，預料會繼續採取「泊大巴」戰術，再等機會打突擊，希望再次製造爆冷賽果。

另邊廂，水晶宮近況亦不俗，上輪英超作客更加以2比0擊敗曼聯，上月亦曾打和另一支豪門車路士1比1。不過，水晶宮始終人腳有限，唔能夠每場都搏盡，踢盃賽對低級別聯賽球隊，或會趁機留力回氣，例如上圈英足盃對英甲球隊史托港，開賽4分鐘入波領先後，就放慢比賽節奏，維持1比0至完場，所以唔好期望水晶宮今場會大勝，博入球細為妙。

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