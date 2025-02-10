【馬拉松DQ事件】賽會指：經理人誤發號碼布

今屆渣打香港馬拉松發生戴錯號碼布DQ事件，涉事4名跑手（包括3名得獎者）最終被取消成績，渣馬賽會經了解後，周一（10日）晚上發出補充資料，指號碼布出錯，純屬經理人錯誤分發，並澄清當中不涉及代跑安排。

賽會表示：就有關昨日（2月9日）舉行的渣打香港馬拉松賽事成績更新事件，主辦機構中國香港田徑總會經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的4位跑手，並不涉及任何代跑安排。事件純粹是相關經理人領取4位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該4位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。大會已即時按賽規取消4名跑手的資格及所獲成績。

大會再次提醒所有賽事的參賽者，領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。

今次搞錯號碼布的事件發生在10公里賽及半馬拉松賽。中國內地跑手徐國歌於男子10公里賽戴上同一經理人跑手藍捷懷的號碼布，故徐的亞軍成績被DQ，藍的成績也取消。至於男子半馬拉松賽中，頭兩名衝線內地選手賀應兵和孫曉陽也對調了號碼布，因而被取消成績。