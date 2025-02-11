甲一男籃名次賽　漢友對滿貫爭尾彩

甲一男籃聯賽今晚（11日）頭場上演名次賽，上季第7的漢友將大戰滿貫，勝者將取得第5名。兩軍今季第2次交手，漢友能否「復仇」成功，值得留意。(on.cc東網周二晚上7時直播/港台電視32周二晚上11時35分播映)

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

滿貫3周前附加賽74：85意外不敵康仁福建，升班後首次無緣4強，球隊之後經歷變動，新年假後會派出什麼陣容，仍是未知之數。至於漢友則以85：87不敵永倫，未能晉級。兩軍休戰近一個月後出戰名次賽，勝方將以第5名完成賽季。

漢友控衞黃銘德透露：「球隊新年假後已積極復操，我們會全力以赴取得勝利。」對於漢友今季排名提升，黃銘德表示：「今年大家打得比上年更加團結，更加有決心和鬥志，所以有進步大家都覺得滿意，但未來都會以入頭四為目標，爭取更高名次。」

滿貫常規賽憑米勒、李琪、惠龍兒、蔡再懃和林俊光5人得分上雙，以93：62氣走漢友，其中米勒和惠龍兒表現突出貢獻「雙雙」數據，分別交出20分、11個籃板以及13分、12個籃板。漢友外援托查摩利路斯該戰取得全隊最高23分，另外蔡駿賢交出11分、10個籃板，不過球隊三分命中率被壓至2成（34射7中），今仗能否重現拿手「三分雨」，值得留意。兩隊時隔近兩個月再度碰頭，相信會有一番激鬥。

今日賽程

日期：2月11日

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:00pm 名次賽 漢友Vs滿貫

8:40pm 冠軍戰 永倫Vs南華

門票：90元，長者學生優惠票60元