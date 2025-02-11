甲一總決賽紅黃巔峰對決　南華「叫胡」永倫傾力頑抗

甲一男籃聯賽總決賽上演連場精彩大戰吸引球迷迫爆修頓，南華G3以92：83力挫永倫率先「叫胡」，兩軍今晚（11日）將合演G4大戰，「紅軍」如能取勝即重登失落一季的冠軍寶座，已無退路的「黃金戰士」會有什麼對策？值得期待！（on.cc東網及港台電視32周二晚上8時40分同步直播）

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南華上場表現脫胎換骨，正選5人全部得分上雙，其中朱亮交出27分11籃板，陳怡富亦由G2的顆粒無收提升至10分8籃板，愈打愈有信心。板櫈力量蘇柏軒、關雋陶亦應記一功，各自在攻防端貢獻球隊。總括而言，「紅軍」此役打出自己風格，快上快落令永倫打得相當吃力，第3節領先最多20分，奠定勝利基礎。

永倫G2有「三巨頭」合轟86分，但3日2戰賽程似乎令球員不及恢復，回防速度及籃板銳減以致頻頻失守，埋下輸球伏線。G2轟40分的「巨塔」蓋帝斯上場僅取16分，「得分機器」泰那攻入29分，但他防守對手主力曾湛元亦消耗不少體力，上場三分球9射2中，以往罰球相當穩陣的他罰球命中率亦跌至50％。另外G2轟20分的余理洋上場僅上陣18分鐘交出5分、2偷球，令「黃金戰士」火力減弱不少。

34歲的連浩駿第4節爆發，三分球3射全中，掀起一波小高潮，可惜球隊前段落後太多，最終未能扭轉戰局。說到得分表現，之前穩定擔任球隊第3得分點的韓天次進入總決賽系列賽表現回落，此役上陣17分鐘攻入3分，3仗平均攻入5.3分。

南華「青春陣容」爆發，主帥羅意庭大讚球員進步：「G2協防增強壓迫性，效果不錯，加上葉耀邦、朱亮、蘇柏軒等球員分擔得分壓力，令「元仔」（曾湛元）保留足夠體力，好開心年輕球員也能擔起球隊。」南華對上一次奪標，是2021-22年球季；而去季革新及多名經驗球員離隊下，4強不入；至今季球隊上下進步顯著，打出風格於銀牌已奪亞軍，且看今屆能否染指王座，再創新里程碑。

雙方休戰5日於修頓重燃戰火，落入絕境的永倫今仗勢必傾力一戰，「三巨頭」能否發揮最大功用，其他射手能否把握得分機會，將成勝負關鍵。永倫對上一次捧走聯賽總冠軍，數到2015年，球隊今季大力擴軍，已奪得銀牌錦標。

今日賽程

日期：2月11日

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:00pm 名次賽 漢友 Vs 滿貫

8:40pm 冠軍戰 南華 Vs 永倫

票價：90元，長者學生優惠票：60元