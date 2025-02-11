AD受傷退賽！艾榮代替新隊友出戰全明星

NBA全明星賽再有人選變動，艾榮將會代替他的新隊友安東尼戴維斯（AD），生涯第9次入選全明星，並會加入奧尼爾隊出戰。

由於新加盟獨行俠的安東尼戴維斯，上周出戰地標戰時於第3節不慎受傷，要休息數星期，被逼退出全明星賽。NBA總裁阿當施華周二公布由艾榮代替，而按照慣例，他是在教練選拔中的第二高票人選。

艾榮今季共出戰42場，場均得分為24.1分，及4.6籃板4.8助攻，投籃命中率為47.5％，三分命中率為40.7%，罰球命中率為90.1%，這已是他第9次入選全明星，並曾於2014年獲得全明星MVP。他在奧尼爾隊將會拍住勒邦占士、史堤芬居里、達頓、謝倫布朗、杜蘭特、列拿特及占士夏登出戰。

日前，阿當施華透過社交平台公布，楊格代替左腳小腿受傷的「字母哥」安迪杜甘普出戰明星賽，這是楊格第4度入全明星隊，並加入巴克利隊，而「字母哥」預計要休息兩周。

今屆全明星周末將於美國時間本周五（14日）在三藩市展開，周日（16日）將進行全明星賽，今年比賽改制，全明星賽分成3隊，加上新秀挑戰賽勝方球隊，4隊爭逐最後冠軍。