祖雲達斯踢法保守　讓唔起燕豪芬

歐聯附加賽上演意荷之戰，首回合先由祖雲達斯主場迎戰燕豪芬，「斑馬兵團」係意甲和波專家，嚟到歐聯賽場一樣咁保守，近5場歐聯3場打和，首回合和住先都好正路，燕豪芬近5場歐聯贏4場，更加唔赦祖記，加上祖記近年對荷甲球隊並無甜頭，燕豪芬受讓半一捧下盤。（Now 638周三凌晨4時直播）

祖記係意甲和波專家，24場聯賽和咗13場，佢哋喺歐聯首階段8場亦錄得3勝3和2負，近5場有3場打和，一隊經常和波嘅球隊要讓波，本身已經唔着數，值得慶幸嘅係，佢哋冬季轉會窗借入嘅法國射手高路梅安尼極速融入，近3場意甲攻入5球，但佢今季為PSG在歐聯上陣4場都「食白果」，今場為祖記再戰歐聯，能否踢出好表現都係兩睇。

荷甲「1哥」燕豪芬歐聯首階段排14位，比排20位嘅祖記仲要好，佢哋近5場歐聯4勝1負，包括聯賽階段最後1輪3比2擊敗之前全勝嘅利物浦，表現出色，佢哋上輪荷甲只能同威廉二世踢成1比1，擺明為今場留力，首回合作客，目標係保住唔輸。

雖然祖記喺「聯賽階段」贏過燕豪芬3比1，但睇番祖記近4次喺歐洲賽對荷甲球隊，僅得1勝2和1負，勝率只有25%，而且首回合雙方都會以試探為主，次回合先見真章，祖記上盤制唔過。

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