LIV Golf香港站下月開戰　寶島李玠柏成首位入圍華人

「LIV Golf 香港站2025」將於下月7日至9日，一連三日再度假香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，作為首個打入LIV巡迴賽的華人球手李玠柏（Max），及2024年香港高爾夫球公開賽冠軍列特（Patrick Reed）周二（11日）越洋以視像形式接受訪問，期望在他們的福地-香港再創佳績。

「LIV Golf」時隔一年重臨香江，今屆54位世界明星球手共聚於粉嶺球場比拼，陣容相當鼎盛，包括上屆個人賽冠軍盟主墨西哥球手安沙（Abraham Ancer）、 由美國的迪尚保（Bryson Dechambeau）領軍的團隊賽冠軍「Crushers GC」已落實來港爭取衞冕，而今屆賽事焦點之一，要數來自中華台北的30歲球手李玠柏（Max），他將以外卡身份首度挑戰「LIV Golf 香港站 2025」，作為首個打入LIV巡迴賽的華人球手，Max形容今季對他而言意義重大，又分享在剛過去的利雅德首站的應戰心得，期望個人排名取得突破：「利雅德站是我第一次晚上打比賽，所以從練習賽到比賽的幾天，其實都非常興奮，我很享受上週的比賽氛圍，LIV對我來說是個很棒的經驗，能夠進到這個更高的舞台，跟眾多世界頂尖的球員比賽，可以推動我持續進步，希望運用我這10年來的經驗，發揮出更好的成績，今年最大的目標是個人排名打進前24名，同時也期待看見更多華人球手，可以在LIV佔一席之地。」

2023年李玠柏於香港高爾夫球公開賽第二輪賽事，打出職業生涯首個「一杆入洞」，當時更獲贈一部豪華名車作為獎品，他憶述時仍然笑得燦爛，並表示自己在香港留下不少美好回憶，亦相信以往經驗有助盡快融入粉嶺球場的環境：「過去幾年在香港的比賽發揮都蠻好，我在這裏有很多很棒的甜蜜回憶，前年比賽也收到了一輛新車，每年我都很期待回到香港比賽。粉嶺複合球場的環境與我平常的練習場比較相似，樹木高而風向多變，需要打得非常精準，讓我掌握比賽節奏時和發揮上更自在，如果我在這邊能夠有好的成績，對我來說是一個很大的鼓舞，我也會朝這個方向努力。」李玠柏提到香港和台灣的距離近，他有許多朋友和粉絲會前來支持打氣，讓他感到振奮，相信可以為今次「LIV Golf 香港站2025」更添信心。

LIV Golf的比賽只有54洞，相比起主流72洞比賽賽制，力爭衛冕團隊賽冠軍的列特（Patrick Reed）認為此賽制更具挑戰性，期待在即將到來的比賽發揮更佳狀態：「今年我很興奮能重返香港，特別這是我取得第十個冠軍和第一次打出59桿的地方，香港觀眾和高爾夫球場的熱情氛圍讓我期待。上次香港公開賽因為雨水影響，球場變得更具挑戰性，這使擊球精確度變得尤其重要，我們在澳洲正預備第二站賽事，變化莫測的氣候考驗球手適應能力，我們需要快速調整以適應不同的球場條件，我和隊友會全力以赴。」