新兵當錫首披紫金戰衣　湖人輕取爵士6連勝

NBA巨星當錫從獨行俠加盟湖人後，在周二（11日）迎來「地標戰」，首度披上紫金戰衣「77號」的他全場貢獻14分、5籃板和4助攻，聯手「大帝」勒邦占士轟全隊最高24分，里夫斯和八村壘亦交出20+，最終以132：113擊敗爵士，收穫6連勝。

當錫於上年底的「耶誕大戰」後就因腿傷高掛免戰牌，早前被獨行俠隊質疑其防守和體重問題而交易至湖人，是日轉會後的「地標戰」可謂眾所矚目，獨行俠名宿魯域斯基（Dirk Nowitzki）亦特別到場見證歷史性一刻。當錫與占士一同先發上陣，開賽不到1分鐘就送出妙傳好戲，首節出場6分鐘助球隊領先37：25。

湖人次節進攻勢不可擋，單節打出35：，當錫在讀秒階段從後場的一次完美長傳予占士完成快攻，令全場球迷歡聲雷動。當錫上半場交出11分3籃板3助攻，加上占士和里夫斯轟雙位數得分，湖人半場以72：47大幅領先。

轉邊後，湖人未予對手追分機會，憑行雲流水的攻勢令團隊得分破百，並手握25分優勢進入決勝節，當錫更提前於第三節「打卡收工」。最後一節提早進入「拉圾時間」，湖人派出後備力量「練兵」，並在一路領先下最終以132：113輕取爵士，收下6連勝。

據美媒報導，今場湖人主場上演的當錫「處子戰」，最低入場票價飆升近5倍，能見這位超級球星的影響力非同凡響，而湖人球團為紀念這歷史性一幕，為每位入場球迷送出一件當錫的77號短T，占士在賽前熱身時亦有穿上，並在社交媒體說：「23加77等於100！」

值得一提，當錫抵達洛杉磯後，於昨日透過基金會捐款50萬美元為山火賑災，基金會發出的聲明指出，當錫此筆捐款希望幫助洛城災後重建，他想藉此傳達大家，無論現在或未來，他必會為這座城市出一分力，亦在信件最後的署名寫上「你們的新鄰居，當錫」。