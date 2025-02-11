歐聯射手對決　「士多戰」大盤穩

歐聯附加賽首回合士砵亭主場對多蒙特，係當今兩大歐洲亮眼射手嘅對決，士砵亭嘅約基利斯同多蒙特嘅古拉斯都受豪門青睞，二人肯定出盡渾身解數，希望喺呢個對碰中助球隊脫穎而出，加上多蒙特入得又失得嘅性格，今季8場歐聯7場開3球或以上，2.5球大放心捧。（Now 639周三凌晨4時直播）

士砵亭喺歐聯「聯賽階段」高開低收，前4輪獲3勝1和，不過隨住魯賓艾摩廉畀曼聯撬走，之後3場歐聯全敗，好彩最後一場逼和博洛尼亞，先至僅僅保住附加賽席位。幸好賽前有好消息，上月底受傷嘅射手約基利斯，已經喺上場聯賽鬥波圖後備上陣，呢名炙手可熱嘅前鋒，喺歐聯為士砵亭射入6球，今場可以為士砵亭博殺。

除咗約基利斯，多蒙特嘅古拉斯今季表現同樣吸引豪門眼球，呢名幾內亞射手今季歐聯射入9球，同巴塞隆拿嘅羅拔利雲度夫斯基並列歐聯射手榜榜首。不過「蜜蜂兵團」防守出現嚴重問題，歐聯8戰攻入22球嘅同時，亦都失咗12球，所以有7場總入球開3球或以上。

今場係尼高高華首次帶多蒙特踢歐聯，攻守唔平衡嘅問題能否解決，仍然係一個疑問，但好彩佢哋鬥士砵亭往績唔錯，近4次交手贏3次，心理上有優勢，預料今場會以攻代守，一於再追入球大。