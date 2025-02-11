田中鬥莉王：袋鼠兵揭幕戰「吉」星高照

澳洲U20於今屆U20 亞洲盃外圍賽保持不敗，4場分組賽一共攻入6球，只失1球，僅僅落後沙特阿拉伯U20，以最佳次名身份晉身於中國深圳舉行的決賽周。

相信澳洲U20於今屆決賽周的部署將會是以穩陣先行。為了能勝出比賽，他們將要務求把失球數字減至最低，所以我預期他們在這場揭幕戰，也會先做好防務工作。

有見及此，我認為基基安尼斯將會是袋鼠兵團能否獲勝的關鍵人物。這名19歲的中堅在今季澳職冒出頭來，成為了阿德萊德聯的正選球員，故我深信其質素對球隊的中路防守舉足輕重。

吉爾吉斯U20於今屆外圍賽亦表現突出，雖然是以次名資格出線，不過卻跟首名出線的日本U20同得7分。

儘管他們明顯地相當年輕，但我認為他們佔優的地方是球員的沙場經驗豐富，事關陣中多位球員已代表過國家隊A隊上陣，絕對有助他們於今屆賽事爭取好成績。

其中一位球員正是艾馬斯比高夫，他經已代表過大國腳上陣25次。我預期他將會是球隊在今屆賽事的最重要球員。

說到底澳洲U20始終技高一籌，加上防守表現穩固，難以被對手攻破。換言之，吉爾吉斯U20今仗將未必可以製造到入球機會。我預計袋鼠兵團將可以旗開得勝，全取3分。