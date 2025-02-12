林民淇成秘密武器　羅意庭：不被看好奪冠特別爽

南華重奪冠軍寶座，主帥羅意庭由球員轉任教練後，第一個球季即成為「冠軍教頭」，賽後直言美夢成真：「今季我們不被看好，整季面對很多困難，這個冠軍是我們一起努力得來，大家都有份，所以特別開心、特別爽！」

頒獎禮後，「阿庭」興奮地和家人合照，又向老婆送上情深一吻，全程笑不攏嘴。「戴帽靚仔啲定唔戴帽靚仔啲呀？」頂着紅色冠軍帽子的他笑問記者。上季南華4強出局，今季羅意庭由球員轉任教練，率領「紅軍」捲土重來，短短一季即迎來收成，他坦言「超額完成」：

「上年是我打南華以來成績最差一季，4強不入只得第5，今年我們的目標亦比較保守，打入4強已經交到功課。我們今季完全不被看好，『關公』（關雋陶）第一年南青升上來，『鬚刨』（蘇柏軒）去年患得患失，幾乎沒有代表作，『怡富』去年更加12人名單都未入到，這個陣容能有此成績，無可挑剔，good job（做得好）！」

「紅黃大戰」令修頓重演滿座盛況，南華克服落後20分劣勢絕殺對手，精彩一役看得球迷熱血沸騰。「阿庭」大讚球員落力演出：「這場比賽應該是許多年來最精彩一場，沒有之一。落後20分，好多人都會放棄，但我們沒有，因為我們還有一個『快陣』：葉耀邦、曾湛元、陳怡富、朱亮搭一個射手，我們要和對手鬥快。季初我們試過領先16分下輸波，我對球員說：『無論贏50分，還是輸50分也好，心態都是一樣：每一次進攻、防守都要全力以赴。』今次他們做到了。」

「阿庭」說「MVP」曾湛元表現固然突出，他亦喜見其他球員進步神速，林民淇更成為「秘密武器」：「關雋陶南青上來第一年，防守做得好好，現在可能把握力未夠，但將來一定會更好。『鬚刨』（蘇柏軒）去年上陣時間不多，但今年好多關鍵三分都是他射入的。『怡富』更加不用說，季初我說要培養他成為防守球員，他亦表現很好。至於林民淇，我上星期對他說：今季你上陣時間不多，但決賽你會是我們贏冠軍的『X factor』，你會為我們帶來驚喜的，今日你們都看到他能攻能守。我好開心各位球員都收到我的指令，執行得好好，perfect（完美）！今季贏冠軍，下季目標當然是陸續有來！」