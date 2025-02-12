皇馬絕殺曼城　「小雲」創造2入球完美反擊球迷挑釁

周三(12日)凌晨歐聯附加賽首回合大戰，曼城主場同皇家馬德里合演入球騷，戰情峰迴路轉，上屆冠軍皇馬兩度落後之下，憑雲尼斯奧斯祖利亞創造2個入波，戲劇性補時以3比2反勝曼城，呢位巴西國腳以行動，完美反擊拉大橫額嘲諷佢失落金球獎嘅「藍月亮」球迷。

兩大豪門一開波就鬥攻，皇馬球星基利安麥巴比錯失半單刀機會後，曼城由射手艾寧夏蘭特喺19分鐘近門射入打開紀錄。「銀河艦隊」不甘示弱，雲尼斯奧斯祖利亞勁射可惜中楣彈出，跟住輪到曼城後衞文路爾艾簡治迎頂角球擦楣而出。

換邊之後，曼城又有黃金機會，艾寧夏蘭特起腳，但中楣唔入。皇馬避過一劫果然有後福，透過1次罰球組織，由基利安麥巴比近門凌空射入扳平，但貢獻助攻嘅丹尼施巴路斯之後功臣變罪人，80分鐘喺禁區內侵犯菲爾科頓，被吹罰12碼，艾寧夏蘭特主射入網，再次為曼城領先，呢位挪威國腳職業生涯踢48場歐聯入49球，效率極高。

皇馬沉着應戰，踢到86分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞勁射被門將艾達臣摩拉斯擋出，後備上陣嘅巴謙戴亞斯第一時間補射入網。去到補時3分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞半單刀，挑起個波笠過門將艾達臣摩拉斯，祖迪比寧咸補射入空門，協助皇馬反勝3比2，亦係呢支西甲球隊史上7次作客曼城，首次贏波而回。

雲尼斯奧斯祖利亞當選今場最佳球員，呢位24歲翼鋒上年金球獎選舉大熱倒灶，不敵曼城中場洛迪卡斯簡迪，引起皇馬上下強烈不滿，全隊杯葛頒獎禮，亦令雙方關交惡。曼城球迷今場製造一幅大橫額寫上「Stop Crying Your Heart Out」(收起你嘅眼淚)及洛迪卡斯簡迪親吻金球獎相片，嘲諷「小雲」失落金球獎。

賽後雲尼斯奧斯祖利亞表示，因為睇到橫額，激起自己鬥心，一定要踢場好波，果然成功幫皇馬先拔頭籌，兩隊將於下周四(20日)凌晨踢次回合賽事。