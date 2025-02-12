迪比利又起孖 PSG勝出歐聯「法國內戰」

周三(12日)凌晨歐聯附加賽首回合「法國內戰」，兩支法甲球隊交鋒，聯賽一哥巴黎聖日耳門(PSG)作客大勝比斯特3比0，翼鋒奧士文尼迪比利射入2球，連續2場比賽梅開二度，呢位27歲翼鋒踏入2025年後，表現如有神助，球會賽事上陣8場已有15球進帳，多過佢上年入球總和。

比斯特喺今屆歐聯演出令人驚喜，但面對法甲王者PSG，完全被對手食住，開賽18分鐘更加「送禮」，中場利斯美路喺禁區內犯手球，球證睇完VAR後判罰12碼，域天拿主射入網為PSG打開紀錄。

比斯特透過角球攻勢，曾經有扳平機會，但中柱唔入，臨完上半場，奧士文尼迪比利右路個人突破，射成2比0。

換邊之後，奧士文尼迪比利再入1球，繼上場聯賽對摩納哥後，再次梅開二度，呢位法國國腳今年為PSG上陣8場都有波入，累計轟入15球，相比佢上年為PSG及國家隊總共上陣53場僅入14球，簡直係判若兩人。

兩隊將於下周四(20日)凌晨次回合再交鋒，巴黎聖日耳門有3球在手，加上主場之利，晉級16強機會高唱入雲。