士砵亭神鋒變「黑腳」　慘吞多蒙特3蛋

周三(12日)凌晨歐聯附加賽首回合，葡超勁旅士砵亭主場出擊，教練雷波格斯將首席射手約基利斯擺後備席，但當佢上陣後，球隊反而突然崩潰，以0比3大敗於多蒙特腳下。反觀，多蒙特前鋒古拉斯入1球及1次助攻，以10個入波排今屆歐聯射手榜榜首，表現非常搶鏡。

約基利斯今季為士砵亭上陣34場入34球，由於佢剛傷愈不久，主帥雷波格斯今場用干拉特哈達踢單箭頭，難免削弱入球率效，即使上半場創造大量攻勢都失之交臂，包括麥斯阿拿奧祖遠射中楣彈出。

戰至59分鐘，雷波格斯換入約基利斯搏殺，但呢位瑞典國腳僅上陣1分鐘，球隊就失守，被多蒙特古拉斯頂入打開紀錄，呢位28歲畿內亞國腳今屆歐聯已有10球進帳及3次助攻，排射手榜第1位，並成為「蜜鋒兵團」史上單屆歐聯創造最多入波嘅球員。

古拉斯唔止射術了得，傳波一樣掂，佢喺68分鐘右路傳中，柏斯高哥斯近門撞入成2比0。士砵亭空群出擊，反攻不成，更於比賽末段被多蒙特反擊得手，由卡廉艾迪耶美射入，奠定3比0勝局。

兩隊將於下周四(20日)凌晨次回合交鋒，多蒙特好大機會晉級16強。