祖雲達斯險勝燕豪芬　加迪成無名英雄

周三(12日)凌晨歐聯附加賽首回合，祖雲達斯主場以2比1擊敗燕豪芬，呢支意甲老牌球隊能夠贏波，中堅費達歷高加迪居功厥偉，佢唔只防守穩陣，並貢獻1次助攻，賽後力壓2位入波嘅隊友韋斯頓麥堅尼、麥班古拿，當選為今場最佳球員絕對實至名歸。

祖雲達斯把握地利優勢強攻對手，上半場34分鐘，費達歷高加迪衝上前場，截到對方傳球，殺落底線傳中，並趁對手解圍不遠，回傳畀韋斯頓麥堅尼勁射入網。

換邊之後，燕豪芬憑36歲老將比列錫射入披平，呢位克羅地亞翼鋒曾經效力國際米蘭多年，對於應付老對手祖記，果然特別有心得。

當全界以為祖雲達斯又會和波，戰至82分鐘，後備上陣嘅21歲新星麥班古拿把握門前混戰射入致勝1球，亦係呢位比利時小將職業生涯首個歐聯入波。

講到祖記贏波功臣始終係費達歷高加迪，呢位26歲意大利國腳今場有5次解圍、3次攔截成功，6次同對手地面對抗有4次勝出，最犀利係2次嘗試扭過對手都成功，加上1次助攻，表現攻守兼備，被指有昔日祖記著名中堅邦路斯影子。

值得一提，祖雲達斯今季由莫達執教後，首次各項賽事3連勝，唔使再做「和波專家」，球隊將於下周四(20日)凌晨次回合作客燕豪芬。