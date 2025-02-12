港超聯　艾華頓季內第二度膺每月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024/25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」。經過專業評審團遴選後，「1月最佳球員」由效力理文的艾華頓（Everton Camargo）當選，也是這位巴西裔港腳繼去年11月後，今季第2次獲選「每月最佳球員」。

2025年1月舉行了15場本地賽事，包括14場聯賽及「高級組銀牌」決賽，專業評審團的「每月最佳球員」候選人更多達9名球員。結果理文射手艾華頓獲得包括港隊教練團在內的約38%得票，壓倒東方中場梁振邦（18%）及傑志翼鋒費蘭度（12%），繼去年11月後，今季第2次獲選「每月最佳球員」。

理文1月份共踢了4場賽事，33歲的艾華頓悉數正選上陣，並全部踢足90分鐘，當中他在作客標準流浪一役攻入1球，協助球隊贏2比1；之後主場反勝北區4比3之戰，他更錄得2入球、2助攻。值得一提，艾華頓在聯賽暫時上陣11場，已取得10個入球，在射手榜上暫列榜首。

對於再度當選「每月最佳球員」，艾華頓直言非常高興：「感覺十分奇妙，每1個入球對我和球隊都很重要，希望自己能夠為理文貢獻得更多！我相信理文還是有很大機會爭標，當然目前每一場比賽都很困難，希望我們未來能夠改善一些細節，但更重要是我們要團結及繼續戰鬥。」