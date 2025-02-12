水手形勢大好唔會肉緊　FC上海下盤手到拿來

亞冠精英盃A組賽事，橫濱水手火併FC上海。日職及中超同樣未開季，兩隊最近先埋班開操，單靠踢熱身賽提升狀態，今場要小心選擇。橫濱水手出線在望，反觀FC上海仲要為出線搏命，佢哋剛喺中國超級盃3比2力挫上海海港，狀態似乎較佳，加上近3次亞冠盃對日職球隊錄得2勝1負，受讓半一，下盤值得支持。（周三晚6時開賽）

未計今輪成績，現時東亞區A組形勢，橫濱水手有13分在手，得失球差正11球，同排第9及第10嘅FC上海及FC山東有足足6分距離，即係話水手喺最後兩輪，只要攞多1分就足以鎖定前8席位出線，就算佢哋不幸兩場輸晒，FC上海同FC山東兩場贏晒，得失球亦好難過到水手，所以水手可以話出線高唱入雲，唔使太過肉緊。

FC上海現時手握7分排第9，但只係落後排第6至第8位球隊1分，同排第5嘅浦項制鐵亦僅得2分差距，出線仲未絕望，今日作客水手預咗難踢，但都要放手一搏，起碼求和波有分落袋先，加上佢哋剛剛捧走中國超級盃，球員信心倍增，論戰意甚至好過水手唔奇，近年面對日職球隊成績亦唔輸蝕，受讓半一捧下盤。

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