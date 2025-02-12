林詩楝成乒壇史上最年輕「一哥」　WTT「跪低」改制

世界乒乓球巡迴賽（WTT）公布一系列改革措施，包括取消強制參賽及增加獎金；而近年表現搶鏡的中國新星林詩楝在最新公布的世界排名登上首位，並成為歷來最年輕的「一哥」。

林詩楝以19歲9個月零24天，成為歷來最年輕的男單世界第一，打破了一班師兄孔令輝、王酷、樊振東、馬龍及德國傳奇波爾的紀錄。林詩楝剛在過去的新加坡大滿貫賽，以4比2擊敗隊友梁靖崑奪得男單錦標，並獲得男雙及混雙冠軍，成為今年首站大滿貫的最大贏家。

至於WTT周二亦公布了新改革措施，即日起取消所有大滿貫賽的強制參賽要求，球員可有兩次豁免參加冠軍賽的機會。早前，3位奧運金牌得主樊振東、陳夢，均以WTT頒布不參賽就罰款的規定，導致身心負荷過大而選擇退出世界排名，引發多方面評論，非洲一哥阿魯納及法國勒布倫兄弟等也多次作出批評。

世界乒聯的新規定上，也可讓奧運冠軍將直接獲得4站WTT大滿貫賽事及6站WTT冠軍賽的直接參賽資格，這個「特權」以球員贏得奧運冠軍的4年內為期限。

此外，WTT亦在賽事獎金「加碼」，其中雙打項目更額外增多50萬美元，以吸引球手在雙打項目爭逐；而單打冠軍獎金則提升15%。