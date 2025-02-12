艾殊利高爾：拜仁作客殺「迪」

些路迪及拜仁慕尼黑在歐洲足球史上都有悠久歷史，而且都曾是歐洲冠軍。

這場歐聯附加賽首回合比賽，將在以熾熱氣氛聞名的些路迪公園球場舉行，可以預期球迷在歡迎德甲覇主拜仁到訪蘇格蘭時，現場將陷入沸騰。

些路迪這支蘇超班覇目前在國內聯賽中也排榜首。賽前他們將會充滿信心，皆因已經在各項賽事主場取得10連勝，除了1:0小勝年青人外，其餘9場比賽至少攻入兩球或以上。另外，他們對上一次於主場輸波，更要追溯至2023年12月。

顯然，些路迪對來自德甲的球隊也不陌生，初賽階段已鬥過RB萊比錫（主場贏3:1）及多蒙特（作客輸1:7），故實在無懼拜仁的來襲。

然而，些路迪在面對其他球隊時，卻沒有遇上哈利卡尼這種級數的前鋒。

這位英格蘭國家隊隊長在上周五對雲達不來梅的德甲，取得今季28場比賽中的第28個入球，其中於今屆歐聯上陣7場入6球。他還打破德甲一項紀錄，超越另一射手艾寧夏蘭特在頭50場德甲攻入55球的入球紀錄。這位狀態大勇的射手實在難以提防，故主隊必須盡最大努力才能阻止其取得入球。

雖然拜仁在德甲領先，但今季在客場的表現並不特別出色，近5場作客輸了2場，包括在最後1場歐聯初賽作客慘敗予飛燕諾0:3。

對於拜仁來說，好消息是他們一些主力球員如基拿比和艾方素戴維斯很可能傷愈復出，相反其對手將缺少最佳射手前田大然，此子今仗因停賽缺陣。

在過往4場歐聯對決當中，拜仁皆保持不敗並贏了當中3場。在17/18球季的分組賽，拜仁主客兩仗皆順利獲勝，當時些路迪帶隊的同樣也是羅渣士，所以我認為拜仁將會再次取得勝利。