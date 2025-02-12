KD生涯3萬分成史上第8人　紀錄之夜太陽仍負灰熊

NBA超級巨星杜蘭特周三（12日）在主場面對灰熊怒轟全場最高的34分，生涯總得分正式超過3萬分，成為聯盟歷史上達到此成就的第8人，惟太陽最終仍以112：119輸波吞下2連敗，戰績暫錄26勝27負跌至西岸第11位。

太陽雖有主將比爾奧（Bradley Beal）因傷高挂免戰牌，但當家球星杜蘭特傷癒復出，領軍迎戰西岸「二哥」灰熊。「KD」賽前生涯總得分累積29974分，今仗上半場已經交出19分，在第3節剩餘1分多鐘時站上罰球線，穩穩命中拿下生涯第30000分，並助球隊落後時吹起反擊號角，於決勝節一度追至4分差距。惟最終太陽眾將未能把握反先機會，杜蘭特更於最後關頭送出致命失誤，令比賽失去懸念，最終以112：119不敵有莫蘭率領的灰熊。

綽號「死神」的杜蘭特在今仗轟34分後，生涯總得分來到30008分，成為NBA歷史上第8位職業生涯得分達到3萬分的球員，前7位分別為「大帝」勒邦占士（41623分）、「天勾」渣巴（38387分）、「郵差」馬龍（36928分）、「黑曼巴」高比拜仁（33643分）、「飛人」米高佐敦（32292分）「德國戰車」魯域斯基（31560分）及張伯倫（31419分）。值得一提，杜蘭特在職涯第1101場比賽中達到3萬分里程碑，與渣巴所用場數持平排第3，前2位分別為張伯倫（941場）和米高佐敦（960場），而杜蘭特是8名3萬分球員中出賽時數和出手次數最少的球員，得分效率驚人。

杜蘭特在賽後接受訪問，談到達成這一里程碑時直言：「能與那些推動籃球發展的象徵性球員齊名，這絕對是至高榮耀，而且每天都讓自己發揮到極限是我一直以來的目標。」當被問及未來是否有一日能與「聯盟第一人」勒邦占士並肩，成為歷史上唯二的4萬分球員，杜蘭特回應道：「我不知道能不能達到那個目標，我只想努力維持穩定發揮。」

灰熊「少主」莫蘭賽後將比賽用球交給杜蘭特向他致敬，亦對他稱讚不絕：「他是偉大的球員，不是每個人都能在聯盟拿到3萬分，希望他能不斷前進，我們都想繼續在場上看到他的身影。」