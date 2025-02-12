新鴻基公司香港帆船賽週2025今揭序幕

中國香港帆船運動總會主辦及香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽週」暨第三屆「29er亞洲帆船錦標賽」於周三（12日）假香港遊艇會中途島水上運動訓練中心舉行開幕禮，以醒獅儀式為一連七日的賽事揭開序幕。

香港遊艇會會長彭孝書致歡迎辭指，今屆賽事錄得17位帆手幫名參賽，屬報名人數歷屆最高。他又樂見多張熟識的面孔，同時對認識新帆手表示欣喜。

首日賽事於周四(13日)正式展開，直至周日(16日)作結。317位來自12個國家及地區，包括加拿大、中華台北、中國內地、希臘、關島、意大利、中國香港、日本、新加坡、瑞典、泰國及美國等地的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

帆船賽週共設11個級別賽事，包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva 以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion 組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

今年賽事港將兵分多路出賽，分途迎戰世界各地高手。「麥氏姊弟」麥浩然和麥曉彤首次以「姊弟檔」出戰「29er 亞洲帆船錦標賽」，另外三位港代表羅子豐、林啟朗及喬㵆鏗亦同樣於賽事中亮相。美國的選手 Kevin Cason及Holland Vierling首次來港參加帆船賽週，更表示希望與一眾港將在海上較勁。ILCA6型帆船方面有陳建充、黃子晏、洛雅怡、高文思及 Seb Van Ommeren 壓陣。日本選手舩澤奈菜(Nana Funazawa)及服部春花 (Haruka Hattori)與多位港將正面交鋒；至於ILCA7型帆船則由貝俊龍及杰朗風迎敵。